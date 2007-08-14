Польське консульство у Львові видаватиме візи у дві зміни

З метою вирішення проблем із великими чергами перед Генеральним консульством Польщі у Львові від сьогодні візи у консульстві будуть видавати у дві зміни. Про це офіційно повідомив Генеральний консул у Львові В’єслав ОСУХОВСЬКІ.

Як повідомив Генеральний консул польській агенції ПАП, «нова система дозволить видавати навіть 2100 віз щодня (зараз консульство видає близько 1800 віз), проте не вирішить проблеми з чергами перед консульством”. На думку Генконсула, для вирішення цієї проблеми треба збільшити видачу віз до 3 тисяч на день.

В.ОСУХОВСЬКІ також зазначив, що у зв’язку із звинуваченнями в корупції, які з’являються у ЗМІ, Генеральне консульство Польщі у Львові посилює порядок видачі віх для організованих груп, бізнесменів та журналістів.

«Ці групи повинні будуть тепер вказувати, що їдуть до Польщі зі службовою метою. Тому будемо вимагати підтверджуючі листи, запрошення та документи, які вказують, що дана особа працює у фірмі, які співпрацює із польськими партнерами», - додав В.ОСУХОВСЬКІ.

За його словами, ситуація також може покращитися, якщо за півтора року закінчиться будівництво нового Консульства Польщі у Львові. «Проте роботи Консульству додасться, оскільки після входження Польщі до Шенгенської зони будуть обслуговувати також українців, які матимуть намір їхати до інших країн Європейського Союзу», - зазначив В.ОСУХОВСЬКІ.