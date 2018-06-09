Графік відпусток для ...в'язнів

Нещодавно Верховна Рада зважилася на нестандартний хід. Який, з урахуванням загальновідомого тоталітарного минулого, цілком претендує на сенсаційність. Відповідно до статей 59, 67 і 111 Кримінально-виконавчого кодексу України засудженим може бути дозволено короткочасний виїзд за межі виправного центру. Послаблення стосуватимуться дрібних хуліганів, шахраїв і злодіїв.

19 грудня, себто якраз «на Миколая», Міністерство юстиції України затвердило інструкцію про порядок надання засудженим дозволу на короткочасний виїзд за межі виконання покарань. В якості бонусу за сумлінну поведінку і ставлення до праці засудженим може бути надано дозвіл на виїзд до близьких родичів за межі виправного центру на святкові, неробочі та вихідні дні не частіше одного разу на місяць. Засуджені, які працюють і перебувають у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання, матимуть право на щорічний короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю 14 календарних діб.

Засудженим жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, може бути дозволено короткочасний виїзд за межі виправної колонії на території України для влаштування дітей у родичів, опікунів або в дитячих будинках тривалістю не більше 10 діб без урахування часу перебування в дорозі.

Крім цього, засудженим до позбавлення волі можуть бути дозволені короткочасні виїзди за межі виправного центру за наступних обставин і причин:

- смерть або тяжка хвороба близького родича (сім`ї, батьків, дітей усиновителів, усиновлених, рідних братів і сестер, діда, баби, онуків), що загрожує життю хворого;

- стихійне лихо, що завдало матеріальної шкоди засудженому або його сім`ї;

- при необхідності звернутися в медичний заклад з приводу захворювання чи лікування за наявності відповідного медичного діагнозу;

- для складання іспитів до навчального закладу;

- за викликом судових і слідчих органів - на період проведення слідства або дізнання;

- для попереднього вирішення питань трудового і побутового облаштування після звільнення - строком до семи діб, без урахування часу на дорогу;

- у разі виникнення інших життєво необхідних обставин, що вимагають присутності засудженого (народження у засудженого дитини при наявності свідоцтва про її народження).

Виїзд засуджених у віці до 16 років дозволяється тільки за умови супроводу їх у дорозі родичами або, з дозволу начальника установи, опікунами.

При виїзді з установи засудженому буде видаватися необхідна сума грошей з наявних на його особистому рахунку. Проїзд засудженого здійснюватиметься за кошти, наявні на його особистому рахунку. На час виїзду засудженому будуть також видавати належний йому цивільний одяг. Якщо одяг матиме неохайний вигляд, то він за бажанням засудженого може бути замінений за рахунок самого засудженого.

Тривалість короткочасного виїзду встановлюється з урахуванням підстав, відповідно до яких надається короткочасний виїзд, і віддаленості установи від населеного пункту, до якого виїжджає засуджений.

Дозвіл на короткостроковий виїзд надаватиметься начальником установи з урахуванням особи і поведінки засудженого.

Інструкція також регулює питання перебування засудженого за межами установи виконання покарань та повернення до установи в певний термін.

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ, СТІЛЬКИ Й ДУМОК

Співробітники Управління виконання покарань сприйняли цю новину напрочуд спокійно. Вони стверджують, що принципово нового в інструкції Мін`юсту не так вже й багато. В екстрених випадках засуджених, які не відрізнялися буйством і слухалися адміністрацію установи, і так відпускали додому.

Мої знайомі з числа відставних міліціонерів (майже всі вони трудяться у всіляких юридичних конторах) передбачають зростання розмірів грошових поборів, які керівники колоній неминуче будуть вимагати з підопічних за надання «щорічної відпустки». А один вільнонайманий екс-співробітник МВС промовив:

- Тепер почастішають нерозкриті вбивства - тими, хто щосили корчив із себе смиренних ягнят заради спокутування «кому треба». Може, у вас у Києві досі не второпали, що сховатися від закону найлегше ... у в`язниці? Кому ж в голову прийде в пошуках кілера прошерстити сидільців у колоніях мінімального рівня безпеки?..

Пересічні ж обивателі підсвідомо готуються до різкого збільшення дрібних крадіжок, що відтепер збігатимуться з загальнодержавними вакаціями. Мої співрозмовники не виключають зростання таких злочинів «під замовлення» когось з міліцейських чинів.

РОСІЯНИ ТЕЖ ПРАГНУТЬ БУТИ СХОЖИМИ НА ЄВРОПЕЙЦІВ

У Росії, можливо, також прийдуть до думки про незначне послаблення умов перебування в колоніях тих, хто усвідомив глибину скоєних помилок.

Так, у виправних установах УФСІН по Тульській області начальник кожної з колоній півроку тому отримав право приймати рішення про надання 10-денної відпустки окремим ув`язненим. Враховуватися при цьому буде сімейний стан, стаття, за якою людина відбуває покарання, характеристики, наявність вищої освіти (! - авт.) і час, що залишився засудженому до кінця терміну.

Про наближення дати прибуття засудженого додому буде завчасно сповіщатися територіальний відділ поліції. Зрозуміло, поліцейські зобов`язані щодень «вести» на своїй «землі» зека-«відпускника» аж до його вибуття до установи виконання покарань.

Олег БАЗАК, Центр інформації про права людини, для УНІАН «Права людини»

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