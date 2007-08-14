Справу Гладчука направлено до Євпорейського суду

Європейський суд з прав людини отримав клопотання про прийняття тимчасових термінових заходів по зупиненню виконання постанови Солом’янського районного суду міста Києва від 11 серпня цього року про обрання відносно Вадима ГЛАДЧУКА міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат В.ГЛАДЧУКА Олег МУСІЄНКО.

На думку захисту, обрання відносно В. ГЛАДЧУКА міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту “порушує його право на захист та переслідує мету позбавити його волі для свого захисту”.

“На цей час парламентський журналіст та голова молодіжного об’єднання В. ГЛАДЧУК утримується під вартою в спецпалаті Київської міської лікарні швидкої допомоги, де об’явив голодування в знак протесту проти свавілля органів МВС України і реально голодує з 1 серпня, тобто з моменту його незаконного затримання. Стан затриманого викликає небезпеку для його життя та здоров’я», - повідомив О. МУСІЄНКО.

Як повідомлялося раніше, В. ГЛАДЧУК був затриманий працівниками Солом’янського РУГУ МВС 1 серпня 2007 року на вул. Хрещатик, 6 під час пікетування Тендерної палати України. Йому інкримінують вчинення крадіжки у 2005 році.