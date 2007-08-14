Прес-конференція ”Українці на Соловках: те, чого ми не знали до сьогодні”,

15 серпня о 12.00 - прес-конференція на тему: "Українці на Соловках: те, чого ми не знали до сьогодні", присвячена підсумкам поїздки делегації української громадськості на дні пам`яті жертв політичних репресій 1937-38рр.в урочище Сандармох (Карелія) і на Соловецькі острови (Архангельська область РФ). Учасники: колишній політв`язень, публіцист Василь Овсієнко; заст.директора Українського інституту національної пам`яті Роман Круцик; начальник відділу Українського інституту національної пам`яті Олександр Полонський; дочка репресованого Наталія Осьмак; історик, автор книг "Українські Соловки" і "Архіпелаг особливого призначення" Сергій Шевченко (українське представництво РІА "Новости", вул. Станіславського, 3, к.50). Потрібна акредитація. 279-56-35. Вхід за редакційними посвідченнями.