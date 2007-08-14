Прес-конференція “Концтабір „Біла Церква”, чи демократія по-депутатськи” - розслідування обставин позбавлення мешканців Білої Церкви конституційних прав міською владою

15 серпня о 14.30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Концтабір „Біла Церква”, чи демократія по-депутатськи” . Організатори: «Громадський Суд України», «Коаліція антикорупційних організацій» . Громадський Суд України розпочинає розслідування обставин позбавлення мешканців Білої Церкви конституційних прав міською владою та розкрадання землі партійними діячами. Буде оголошено: факти корупції; нові схеми розкрадання землі; факти шахрайства; факти позбавлення можливості волевиявлення громади Білої Церкви та ін. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8(044) 22 999 02.

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