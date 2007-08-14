Журналіста газети ”Коммерсантъ-Україна” побили в під`їзді
16:47, 14 серпня 2007Права людини
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За критику Черновецького?
Сьогодні, в ніч з 13 на 14 серпня, в Оболонськом районі Києва в під`їзді свого будинку невідомими був побитий журналіст газети "Коммерсантъ-Украина" Артем Скоропадський.
Як повідомив Артем Скоропадський, приблизно в 22 години 40 хвилин він вийшов в магазин,
|Артем Скоропадський
Артем Скоропадський допускає, що подія може бути пов`язана з його професійною діяльністю. Саме у понеділок в "Комерсанті" вийшов матеріал з різкою критикою київського мера Леоніда Черновецького. Після чого в редакцію газети подзвонили з мерії і вимагали спростування матеріалу, оскільки вважають, що журналіст спотворив цитату мера.
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