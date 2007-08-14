Журналіста газети ”Коммерсантъ-Україна” побили в під`їзді

Сьогодні, в ніч з 13 на 14 серпня, в Оболонськом районі Києва в під`їзді свого будинку невідомими був побитий журналіст газети "Коммерсантъ-Украина" Артем Скоропадський.

Як повідомив Артем Скоропадський, приблизно в 22 години 40 хвилин він вийшов в магазин,

розташований біля будинку, а коли повертався, в темному під`їзді невідомий ударив його в обличчя. "Коли я у відповідь ударив його ногою, нападник попрямував до виходу, де його чекав співучасник. Потім злочинці сховалися. Вони поводилися мовчки, грошей не вимагали", – розповів пан Скоропадський. На місце події прибули співробітники міліції.

Артем Скоропадський допускає, що подія може бути пов`язана з його професійною діяльністю. Саме у понеділок в "Комерсанті" вийшов матеріал з різкою критикою київського мера Леоніда Черновецького. Після чого в редакцію газети подзвонили з мерії і вимагали спростування матеріалу, оскільки вважають, що журналіст спотворив цитату мера.