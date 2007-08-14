Медіа-профспілка вимагає розслідування побиття журналіста Скоропадського

Київська незалежна Медіа-профспілка вимагає ретельного розслідування побиття журналіста «КоммерсантЪ-Украина» Артема СКОРОПАДСЬКОГО, яке сталося вчора ввечері в під’їзді його будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КНМП, 13 серпня о 22.30, коли А.СКОРОПАДСЬКИЙ повертався додому, на нього напали двоє невідомих, завдавши ударів по обличчю.

Як вважають у Медіа-профспілці, симптоматичним є те, що журналіста побили в день публікації в газеті «КоммерсантЪ-Украина» його критичної статті щодо різких заяв Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на адресу підприємців, що торгують на Майдані незалежності.

Як повідомив Медіа-профспілці сам А.СКОРОПАДСЬКИЙ, у день оприлюднення матеріалу до редакції «КоммерсантЪ-Украина» телефонували представники Київської міської державної адміністрації, погрожували подати на автора до суду та вимагали спростувати факти, наведені у статті. Цей тиск з боку чиновників столичної адміністрації дає підстави А.СКОРОПАДСЬКОМУ пов’язати вечірній напад на нього з журналістською діяльністю.

Комітет Медіа-профспілки в Києві наголошує, що ні А.СКОРОПАДСЬКИЙ, ні Медіа-профспілка не звинувачують Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у нападах на журналістів. “Водночас ми хочемо підкреслити, що останнім часом суттєво побільшало звернень журналістів щодо зневажливого ставлення до себе з боку київської міської влади”, - зазначається у заяві комітету.

Комітет Медіа-профспілки у Києві вимагає від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його підлеглих надалі утриматися від різких заяв і дій щодо журналістів.

Крім того, Медіа-профспілка просить Оболонський районний відділ внутрішніх справ ретельно розслідувати цю справу і вимагає від керівництва МВС України проконтролювати хід розслідування.

А.СКОРОПАДСЬКИЙ є громадянином Російської Федерації і працює в «КоммерсантЪ-Украина» з вересня 2005 року.

Протягом 2006-2007 років Медіа-профспілка неодноразово фіксувала конфлікти між Київським міським головою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та співробітниками засобів масової інформації. Через поводження із представниками медіа Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ очолив рейтинг “Ворогів преси” за 2006 рік, складений Медіа-профспілкою.