Надзвичайна подія в 25-й харківській колонії: погляд ув`язнених і керівництва колонії

Конфлікт з адміністрацією, погані стосунки з іншими ув’язненими або спосіб відпочити від роботи. Все це - можливі мотиви ув‘язнених 25-ої колонії, які поранили себе залізними предметами. Так вважають люди, які декілька років пропрацювали в системі виконання покарань.

Фонтани, оранжерея, міні-зоопарк, в казармі - хороший ремонт. Двадцять п`ята виправна колонія - установа показова, з гордістю говорять керівники. Про надзвичайну подію, яка відбулася тут на початку тижня, говорять неохоче. Начальство впевнене: молоді люди самі не знають, навіщо покалічили себе. Олександр Кизім - начальник обласного управління виконання покарань - вчинок ув’язнених називає «мікро-акцією протесту».

Олександр Кизім, начальник обласного управління виконання покарань: «Навіть формальних причин, які могли б послужити мотивом або приводом, - я не побачив. Ну, на питання, скажімо, що послужило, що тобі заважало? - один говорить: важка робота, інший - ми втомлюємося від щоденного двогодинного відробітку. Ну, даруйте, будь ласка, це своєрідна така акція, примха... Чому ми повинні навколо нього все метушитися?! А може бути, у цей момент потрібно було викликати швидку для вагітної жінки? А ми повинні цього пана ублажати, приїжджати. Що тобі, Коля, Вася, погано?»

В понеділок вдень після закінчення робочої зміни в колонії троє ув‘язнених розрізали собі животи, ще один - груди і голову. Зброя: зламаний навпіл електрод - залізна лозина, його використовують при зварюванні металу.

Керівництво колонії наполягає: решта ув‘язнених - їх тут півтори тисячі - вже засудили бунтівників. На свою підтримку начальство пропонує пресі записати інтерв`ю з кількома засудженими. Ці люди звинувачують «незгодних» у дурості. Причинами інциденту, наполягають ув‘язнені, не цікавилися.

Олександр Катасонов, засуджений:«Таким не місце біля нас. Ми заробляємо собі УДО (умовно-дострокове звільнення – ред.), працюємо, прагнемо не порушувати режим. А вони намагаються збити нас з цього».

Євген Поляков, засуджений:«Вони самі навіть не можуть до ладу відповісти, навіщо це зробили. Просто нагодували, напоїли, ну, скажімо так, грубо, скаженіють».

З чотирьох засуджених, які поранили себе, спілкуватися згоден тільки один. Антон Михайличенко починає з передмови. Бачить, що приїхав журналіст не тільки місцевого телебачення, але і національного каналу, і обіцяє розповісти правду. Запевняє: до цього всім - і харківським журналістам і правоохоронцям - брехав. Слова Антона - сенсація, в першу чергу, для начальства колонії.

Антон Михайличенко, засуджений:«Втомився працювати у дві зміни . По дванадцять годинників щодня працювати... Складна робота. Я два з половиною роки так трудився, більше не можу так робити. Я втомився вже так працювати».

Кореспондент:«Ви зверталися до адміністрації, щоб вам легшу роботу дали?»

Антон Михайличенко, засуджений: «Якщо звертатися до адміністрації, вони просто приб`ють або відволочать в ізолятор, легкої роботи вони не дадуть».

Кореспондент: «А були випадки, що когось били?»

Антон Михайличенко, засуджений:«Звичайно, були. Ось, якщо ви бачите у мене пляму під оком, це мене Ольховський бив шостого числа».

Кореспондент: «Хто це?»

Антон Михайличенко, засуджений:«Начальник безпеки».

Кореспондент:«За що?»

Антон Михайличенко, засуджений:«За те, що проколов себе ось тут. Він хотів, щоб я підписав папір, на якому нічого не було. Я не підписував».

Керівництво Олексіївської колонії спростовує слова Антона. У всіх ув‘язнених, говорить заступник начальника колонії Борис Андрейко, робочий день - вісім годин. У спілкуванні зі всіма засудженими працівники установи не виходять за рамки статуту, а, значить, і не порушують прав ув‘язнених.

На звинувачення Антона Михайличенка керівник колонії відповідає: Антон завжди працював з-під палиці.

Борис Андрейко, перший заступник начальника 25-ої колонії:«Цей засуджений не виконував норми відпрацювання, ось він при нормі близько 60 рушникосушителів, він робить їх 5-6. До нього бригадир підходить і говорить: «чому ви не виконуєте норму відпрацювання?». Значить, він говорить, що до нього застосовувалися якісь заходи фізичної, психологічної дії або там ще що? Значить, до нього ніякі заходи не застосовувалися!»

Ця людина попросила не називати його імені і не показувати обличчя. Він декілька років пропрацював в одній з колоній Харкова. Запевняє: ні начальству установи, ні бунтуючим ув‘язненим - сліпо вірити не можна. У подібних інцидентах правду відшукати неможливо, упевнений він, - сила людського чинника. У колоніях, пояснює екс-співробітник відомства, є різні люди: і по ту, і по іншу сторону ґрат. Є ув‘язнені, які готові нанести собі каліцтва “в пику” адміністрації установи або щоб не працювати. На питання: чи б`ють засуджених працівники колоній, він відповідає: «все буває».

Колишній співробітник однієї з харківських колоній:«По суті – це держава в державі. І, природно, там є свої писані і неписані правила поведінки. І, природно, якщо виникає якийсь конфлікт, то виноситися, скажімо так, на суд громадськості він просто не буде. Тому до кінця дізнатися правду про якийсь інцидент... можна тільки частково».

Зараз подробиці цієї події в Олексіївській колонії з`ясовують дві прокуратури - обласна і профільна, яка стежить за дотриманням закону в подібних установах. І комісія департаменту виконання покарань.

Де був інспектор, який стежить за засудженими в цеху, і чи понесуть покарання четверо незгодних - буде відомо наступного тижня, обіцяє Олександр Кизім. Його думка: подібних випадків взагалі не було б, якщо в статуті був пункт: «при нанесенні собі каліцтв засуджені повинні лікуватися за свій рахунок, а дні в медчастині не зараховувати в строк покарання».

Мар`яна Бухан, Медіапорт