В Івано-Франківську ветерани УПА і колишні політв’язні отримають допомогу

В Івано-Франківську до Дня Незалежності України колишні вояки Української повстанської армії та колишні політв’язні отримають матеріальну допомогу.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківському міськвиконкомі, з такою ініціативою виступив міський голова Віктор АНУШКЕВИЧУС.

Він повідомив, що ветерани УПА отримають по 100 грн., реабілітованим жителям міста – колишнім політв’язням нададуть по 50 грн. матеріальної допомоги.

В.АНУШКЕВИЧУС вважає, що з кожним роком ветеранів стає все менше, а вони ціною життя виборювали незалежність України, і ці виплати не стільки мінімальна допомога ветеранам, як увага до них місцевої влади.

Однак вже до 65-ї річниці від Дня утворення Української повстанської армії, яку відзначатимуть 14 жовтня ц.р., допомогу ветеранам місцева влада планує збільшити до 200 грн.

Довідка УНІАН. В Івано-Франківську проживають 74 ветерани УПА і 196 реабілітованих.