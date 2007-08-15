Донецький Меморіал просить розширити доступ журналістів та НУО до в`язниць

Правозахисна організація “Донецький меморіал” просить Державний департамент з питань виконання покарань скасувати розпорядження, згідно з яким доступ громадських організацій та журналістів до установ виконання покарань обмежується кількома годинами на тиждень – тільки по суботах та неділях у суворо визначений час.

Про це йдеться у відкритому листі голови ради “Донецького меморіалу”, голови Пенітенціарного товариства України Олександра БУКАЛОВА до голови Держдепартаменту з питань виконання покарань Миколи ІЛЬТЯЯ, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

“Таке обмеження доступу до установ суттєво ускладнює роботу із засудженими, яку ведуть громадські організації, звужує їх можливості надання правової, психологічної або іншої допомоги засудженим у робочі дні тижня. Таке обмеження змушує громадські організації та журналістів, які зазвичай працюють, як усі – за звичайним графіком з понеділка до п’ятниці із вихідними у суботу та неділю, працювати ще й у вихідні дні”, - говориться в тексті листа.

Це вже не перший лист, з яким правозахисна організація звертається до держдепартаменту. Зокрема, з аналогічним зверненням “Донецький меморіал” виступав у червні 2007 року. За інформацією донецьких правозахисників, у листі-відповіді № 5-3453/Іл. від 01.08.2007 р. Держдепартамент з питань виконання покарань повідомив, що вказівку, яка суттєво обмежує можливості відвідин установ виконання покарань громадськістю, прийнято „для додаткового впорядкування доступу до установ представників засобів масової інформації та громадських організацій”.

У “Донецькому меморіалі” акцентують увагу на тому, що “доступ до установ представників громадськості врегламентований ст. 24 Кримінально-виконавчого кодексу України, а будь-які доповнення цієї норми можуть тільки розширювати можливості доступу, а не звужувати їх”.

Крім того, на думку правозахисників, твердження про те, що „відвідування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів потребують додаткових заходів для забезпечення безпеки, що відволікає персонал від виконання безпосередніх обов’язків” свідчить про те, що й досі керівництво Департаменту розглядає співпрацю з громадськими організаціями як діяльність, яка не входить до безпосередніх обов’язків персоналу, а є чимось зайвим, другорядним, „додатковим”, не обов’язковим. “Такий підхід суперечить... п. 4.8 Положення про департамент, який наголошує, що „департамент... забезпечує... залучення до виховної роботи представників... громадських організацій”, - йдеться у тексті відкритого листа.

“Факт впровадження такого розпорядження зайвий раз свідчить про те, що департамент вкотре за начебто правильними словами про демократизацію та гуманізацію системи насправді чинить дії, які суперечать цим висловам, максимально обмежує доступ громадськості до установ, що робить систему виконання покарань ще більш закритою”, - заявляє О. БУКАЛОВ.