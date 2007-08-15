Платні довідки про судимість при оформленні закордонного паспорту незаконні

Антимонопольний комітет України заявляє, що Міністерство внутрішніх справ України не має права вимагати у громадян платні довідки про відсутність чи наявність судимості при оформленні закордонного паспорту.

Як повідомили в АМК, така практика в Україні існує через нормативно-правову неврегульованість діяльності окремих структурних підрозділів МВС, паспортні служби яких не мають змоги перевіряти дані про осіб в інформаційних службах. Через це паспортні служби фактично змушують громадян отримувати платні довідки (за деякими даними, вартість довідки коливається від 20 до 85 грн.).

“Практика вирішення неврегульованості взаємодії підрозділів МВС між собою за рахунок нав’язування громадянам платних послуг неприпустима. І це позиція не лише Антимонопольного комітету, але й Мінюсту. Сподіваюся, що її підтримає і керівництво МВС, виконавши обов’язкові для розгляду рекомендації комітету”, - зазначив голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ.

За інформацією АМК, МВС спробувало закріпити практику надання платних довідок при оформленні закордонного паспорту на законодавчому рівні. “Для цього МВС звернулося до Міністерства юстиції України з проханням надати правову оцінку щодо доцільності внесення відповідних змін до нормативно-правових актів. Однак Мін‘юст звернув увагу на хибність такої практики МВС”, - повідомляють в Антимонопольному комітеті.

Тепер Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб та Департамент інформаційних технологій при МВС мають надіслати письмові роз’яснення начальникам обласних Управлінь МВС щодо заборони вимагати від громадян отримання платних довідок при оформленні закордонного паспорта. Про вжиті заходи МВС повинно поінформувати громадян через засоби масової інформації.