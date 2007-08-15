Карпачова відкрила ”гарячу лінію”

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА запровадила «гарячу лінію» для повідомлень про порушення прав громадян на вільне волевиявлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини, “гаряча лінія” омбудсмана працюватиме впродовж усього виборчого процесу з метою парламентського контролю за дотриманням права громадян на вільне волевиявлення.

У разі порушення конституційних виборчих прав громадяни України можуть звертатися до Уповноваженого з прав людини на ”гарячу лінію” цілодобово та безкоштовно з будь-якого регіону країни за телефоном: 8-800-500-48-20.