Голосування ”на дому” спокушає до фальсифікацій

Голова правління Комітету виборців України Ігор ПОПОВ вважає, що Центральна виборча комісія своєю ухвалою про полегшення процедури голосування вдома «створила спокусу» фальсифікувати вибори на місцях.

Про це він заявив в інтерв’ю “Німецькій хвилі”.

На думку І.ПОПОВА, норма про голосування вдома навряд чи серйозно змінить загальні результати, але в окремих округах додасть зацікавленим партіям 3-5%.

Як стверджує голова КВУ, механізм фальшування дуже простий. “Як правило, на дільниці - 20-30 заяв від так званих «надомників», а явка становить 60-70 відсотків, відповідно, можна написати ще 100 заяв, вийти за поріг, вкинути ці бюлетені, розписатися, а потім шукай вітра в полі»,- пояснив експерт.

Водночас І.ПОПОВ зазначив, що КВУ не збирається відстежувати кількість громадян, котрі проголосують без власної появи на дільниці. Оскільки, за його словами, пов‘язані із цим зловживання таким чином не доведеш, потрібно лише «ловити порушників за руку», як в 2004-му році.

Як повідомлялося, блок «Наша Україна - Народна самооборона» наполягав на тому, аби голосувати вдома могли лише фізично обмежені люди, котрі пред‘являть відповідні довідки.

Разом з тим ЦВК своїм рішенням дозволила проводити голосування без зазначення причин.