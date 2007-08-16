Затверджено порядок електронного обліку актів про цивільний стан громадян

Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив Порядок ведення Державного реєстру, в якому буде зібрано всі акти про цивільний стан громадян, починаючи від народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідне рішення було прийнято сьогодні у ході засідання уряду.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, обов’язковому внесенню до Реєстру підлягатимуть факти народження фізичних осіб та їх походження, смерті, шлюбу чи розлучення, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, зміни імені. Внесенням відомостей до Реєстру займатимуться органи реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Передбачається, що Державний реєстр актів цивільного стану громадян ляже в основу або стане підсистемою Державного реєстру виборців. Органам Міністерства юстиції буде створено умови для своєчасного надання органам ведення Державного реєстру виборців повної та об’єктивної інформації про осіб, які протягом останніх трьох місяців змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату, місце народження або померли, відзначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр наголосив, що інформація, яка міститиметься в Реєстрі, матиме обмежений доступ і розголошенню не підлягатиме. З цією метою Кабінет Міністрів визначив коло осіб, які мають право на отримання інформації з Реєстру.

Окрім поточної інформації, до Реєстру будуть також внесені дані, що на сьогодні містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану та метричних книгах, які зберігаються в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що щороку органами реєстрації актів цивільного стану реєструється понад 1,5 млн. актових записів. Причому їх кількість щороку зростає. Так, у 2004 році було зареєстровано 1,67 млн. записів цивільного стану громадян, у 2005 - 1,76 млн., у 2006 - 1,78 млн. актових записів. В Україні діє 764 відділи реєстрації актів цивільного стану.