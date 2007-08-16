Гладчука випустили на свободу
Ухвала Апеляційного суду Києва
Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу на постанову Солом’янського районного суду міста Києва від 11 серпня 2007 року про обрання відносно Вадима ГЛАДЧУКА міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Як повідомив кореспонденту УНІАН адвокат В.ГЛАДЧУКА Олег МУСІЄНКО, суд скасував зазначену постанову і звільнив затриманого з-під варти.
"Захист отримав першу маленьку перемогу, але вона дозволяє сподіватися на подальшу результативну роботу у цій справі", - заявив О.МУСІЄНКО.
Як повідомлялося раніше, В. ГЛАДЧУК був затриманий працівниками Солом’янського РУГУ МВС 1 серпня 2007 року на вул. Хрещатик, 6 під час пікетування Тендерної палати України. Йому інкримінують вчинення крадіжки у 2005 році. Сам В.ГЛАДЧУК стверджує, що справа проти нього носить замовний характер .