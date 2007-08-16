Відбулася акція солідарності з жертвами політичних репресій в Білорусі

Біля села Нові Яриловичі Ріпкинського району Чернігівської області на українсько-білоруському кордоні відбулася виїзна акція солідарності з жертвами політичних репресій в Білорусі "Солідарність на кордоні".

Про це повідомив координатор ініціативи “Солідарність” (Україна) Олександр ДЕМЧЕНКО.

За його словами, на кордоні з української сторони активісти “Солідарності” встановили на флагштоку біло-червоно-білий прапор і роздавали на міжнародній трасі Київ-Мінськ всім, хто перетинає кордон, листівки про наявність у Білорусі політв’язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організаторів, метою акції було поширення інформації про реальну ситуацію з дотриманням прав і свобод в Білорусі серед громадян цієї країни, а також серед українців, росіян та громадян балтійських країн.

Цього разу акція вперше пройшла не в Києві, а в безпосередній близькості від "зони диктатури" - на українсько-білоруському кордоні.

Учасниками акції стали українці з Києва та Чернігова, а також активісти білоруських демократичних груп з Мінська та Гомеля.