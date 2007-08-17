Апеляційний суд задовольнив скарги бориспільських селян

Сьогодні Київський адміністративний апеляційний суд поновив терміни оскарження рішення Бориспільського міжрайонного суду, яким у місцевих селян було відібрано земельні паї.

Як повідомили УНІАН прес-службі Громадянського руху «Народна Самооборона», “суд розглянув три скарги жителів сіл Щасливе та Гора, які вимагали поновити термін апеляції на рішення Бориспільського міжрайонного суду, оскільки про це рішення вони дізналися лише згодом, коли термін його оскарження минув”.

Як зазначив після судового засідання координатор «Народної самооборони» в Київській області Михайло СВИСТОВИЧ, «суд врахував те, що селяни не могли оскаржити рішення Бориспільського міжрайонного суду, оскільки просто не знали, що відбувалося таке судове засідання».

При цьому М.СВИСТОВИЧ пояснив, що сьогоднішнє рішення стосується всіх селян, які постраждали внаслідок афери. За його словами, невдовзі, після апеляційного оскарження, справу нарешті буде розглянуто по суті.

За його словами, у процесі беруть участь юристи з «Народної самооборони», які супроводжуватимуть справу й надалі, допомагаючи селянам відстоювати їхні права.

Як нагадує прес-служба “Народної самооборони”, у березні 2006 року Бориспільський міжрайонний суд визнав недійсними понад 300 державних актів на право власності на землю, отриманих селянами ще наприкінці 90-х років.

Як зазначається у повідомленні, “селяни стали жертвою рейдерської атаки, яка триває вже кілька років. Після ініціювання у 1998 року з боку кредиторів банкрутства КСП «Бориспільське» і «Бортничі» , ліквідаційна комісія у 2001 році укладає з АТЗТ «Укрфінком» угоду купівлі-продажу на землі та майно колишніх сільгосппідприємств, а потім за позовом «Укрфінкому» до ліквідаторів Автозаводський районний суд м. Кременчук Полтавської області зобов’язала Бориспільську райдержадміністрацію видати розпорядження про безоплатну передачу у власність «Укрфінкому» понад 4 тисяч га. До переліку цих земель увійшли і селянські паї, хоча на момент банкрутства вони вже не належали до земель КСП й перебували у приватній власності мешканців Щасливого та Гори”.

“Селяни дізналися про ці оборудки лише у березні 2006 року, коли Бориспільський міжрайонний суд скасував їхні акти на право власності на землю”, - зазначає прес-служба “Народної Самооборони”.

“Рішення суду означає, що селяни сіл Щасливе і Гора Бориспільського району Київської області отримали першу перемогу», – наголосив після сьогоднішнього судового засідання М.СВИСТОВИЧ.

Оскільки терміни апеляційного оскарження по багатьох судових рішеннях вже минули, селяни за підтримки «Народної Самооборони» організували акцію протесту вздовж Бориспільської траси. Відбулось попереджувальне перекриття дороги біля Бориспільської райдержадміністрації. Люди вимагають повернення їм права власності на землю та покарання винних у злочинних оборудках.

Раніше лідер НУ-НС Юрій Луценко відвідав прикрашене прапорами наметове містечко мешканців Щасливого та Гори й запевнив, що блок докладе всіх зусиль для того, щоб селянам повернули землю, а винуватці понесли належне покарання.