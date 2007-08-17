В Україні розпочала роботу еколого-правова гаряча лінія

Міжнародна благодійна організація „Екологія-Право-Людина” з 16 серпня започаткувала роботу еколого-правової телефонної гарячої лінії.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник проектів і програм МБО „Екологія-Право-Людина” Галина ПЕРМЯКОВА, еколого-правова гаряча лінія запроваджена в межах проекту OSI (Open Society Institute) для надання юридичних консультацій фізичним та юридичним особам у галузі охорони довкілля, захисту екологічних прав та сприянню розвитку природоохоронної справи в Україні.

Гаряча лінія запроваджується без конкретного строку дії та не обмежується територіально. Еколого-правові консультації надаватимуться провідними юристами МБО „Екологія-Право-Людина”. До роботи впродовж навчального року також залучатимуться студенти юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, які проходять стажування в організації в межах Клінічної програми для студентів.

Лінія працюватиме в будні дні з 10:00 до 14:00 за телефоном 298-5-888.