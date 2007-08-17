Круглий стіл в Чернігові по медіа-праву

«Круглий стіл» відбудеться 22 серпня о 11:00 в м. Чернігів та охопить дві тематики: «Специфіка редакційно-видавничого менеджменту та зниження рисків під час передвиборчої кампанії» (Олег Хоменок) та «Юридичні аспекти та зниження ризиків видавничої діяльності під час передвиборчої кампанії. Останні новації та «пастки» законодавства» (Олег Целуйко).

Засідання за «круглим столом» проводитиметься у формі аналітичних доповідей експертів та, власне, дискусії у формі запитань та відповідей. Експертами "круглого столу" виступають як галузеві фахівці з питань редакційного та видавничого менеджменту та медіа права, так і місцеві видавці, які мають практичний досвід роботи на видавничому ринку.

Запрошеними гостями на цьому круглому столі виступають: Олег Хоменок, медіа-эксперт, тренер з журналістики, радник з питань друкованих ЗМІ в Internews Network, та Олег Целуйко, юрист УАВПП, спеціаліст з медіа-права.

Більш детальну інформацію по «круглому столу» Ви можете продивитися тут: http://www.uapp.org/content/view/3083/120