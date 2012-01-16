Amnesty International може змінити своє ставлення до Тимошенко

Заступник директора Amnesty International по країнах Європи і Центральної Азії Джон Дальгузен розповів в інтерв`ю Deutsche Welle про те, чому правозахисна організація наразі не вважає колишнього прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко "в`язнем сумління".



За його словами, Amnesty International має чітке визначення того, хто є "в`язнем сумління".



Це той, кого затримали за дії, які є правом людини, наприклад, на свободу вираження думок. Тобто це люди, затримані за висловлювання, публічні вимоги або переконання. І хоча вирок Ю. Тимошенко був винесений з політичних мотивів і став результатом несправедливого судового процесу, для Amnesty International цього замало. Тут, з погляду правозахисників, йдеться про політичне суперництво, про "війну" між конкуруючими політичними групами.



Проте ситуація "не статична". Ставлення Amnesty International може зміниться, як це сталося із справами Ходорковського і Лебедєва в Росії. Якщо з`ясується, що її переслідують не тільки з політичних мотивів, а за висловлення поглядів, небажаних владі, за заклики, думки і погляди опозиційного руху, пояснив Д.Дальгузен.



"Справа Юлії Тимошенко дуже важлива, і масштаб несправедливості величезний", - підсумував він.