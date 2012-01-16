18 січня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Правоохоронні органи України: довіра та оцінки населення, проблеми внутрішньої безпеки та готовність до співпраці», в ході якої будуть представлені для обговорення результати спеціального дослідження.

Учасники: директор Соцiологiчної групи «Рейтинг» Олексiй Антипович, керівник Інституту української політики Кость Бондаренко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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