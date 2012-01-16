В ООН похвалили українську владу за політику щодо біженців

Регіональне представництво Управління Верховного Комісара у справах біженців ООН у Білорусі, Молдові та Україні вітає проект Кримінально-процесуального кодексу, внесений Президентом України до Верховної Ради України 12 січня 2012 року.

У Регіональному представництві УВКБ вітають той факт, що норми Кримінально-процесуального кодексу (КПК) щодо видачі осіб, які здійснили кримінальний злочин, розроблені з урахуванням зобов`язань Україною щодо невислання біженців згідно Конвенції про статус біженців 1951 року та Протоколу до неї 1967 року. Під ними розуміються як визнані біженцями особи, так і особи, які тільки подали заяви про визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, а також особи, які скористалися правом на оскарження відповідних рішень до остаточного розгляду таких заяв у порядку, встановленому законодавством Україна.

Крім того, проект КПК передбачає відмову у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу у випадках, коли є достатні підстави вважати, що запит направлений на переслідування, засудження або покарання особи за ознакою її раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Ці новації демонструють дотримання Україною вимог Статті 103, а також Статей 55 (c) і 56 Статуту Організації Об`єднаних Націй (ООН). У статті 103 Статуту ООН встановлюється перевага зобов`язань за Статутом перед зобов`язаннями, що випливають з інших міжнародних договорів, в тому числі з видачі осіб (екстрадиції). Відповідно до статей 55 (c) і 56 Статуту ООН члени зобов`язуються вживати заходів для досягнення цілей ООН, включаючи загальну повагу і дотримання прав людини та основних свобод для всіх без винятку, незалежно від раси, статі, мови та віросповідання.