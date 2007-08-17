”Меморіал” просить Ющенка заборонити полякам розкопки у Биківні

Київська міська організація товариства “Меморіал” імені Василя Стуса просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА вплинути на припинення розкопок у Національному історико-меморіальному заповіднику “Биковнянські могили”, які проводить польська сторона.

Про це говориться у тексті відкритого листа, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

“За останні роки вже третій раз у заповіднику ведуться несанкціоновані розкопки з повним ігноруванням українського законодавства, наслідком яких у майбутньому можуть виникнути напружені відносини між Україною і Польщею, подібними до “Орлят” у Львові та на Волині”, - йдеться у тексті листа.

За інформацією київської міської організації товариства “Меморіал”, 3 серпня працівники управління охорони культурної спадщини в присутності керівництва Українського інституту національної пам‘яті та директора національного заповідника “виявили у заповіднику працівників СПД “Меморіали України” та групу громадян Польщі на двох мікроавтобусах”. За відсутності дозвільних документів був складений акт та вручений припис про негайне зупинення розкопок. Однак, як повідомляють у “Меморіалі”, 4 і 5 серпня розкопки продовжилися. 6 серпня за заявою Українського інституту національної пам‘яті разом з представниками Управління охорони культурної спадщини до заповідника прибув заступник начальника УМВС Дніпровського району із слідчим, і на період перевірки розкопки знову були зупинені, але при повторній перевірці 7 серпня було виявлено продовження розкопок.

“Логічно сьогодні виникає питання, чому так активно польська сторона бере участь у незаконних діях на території України. Адже Биківня за кримінальною справою№50-0092 визнана місцем злочину і виявлення нових поховань вимагає негайного поновлення кримінальної справи та проведення розкопок у повному обсязі, як цього вимагає Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України. Матеріали, здобуті на незаконних розкопках, не мають ні юридичної, ні історичної цінності”, - говориться у тексті відкритого листа.

“Оскільки в 1945 році чотири державні комісії проводили часткові розкопки та ексгумацію (три комісії у своїх висновках намагались приховати злочин), археологія Биківні зруйнована, тому і виникла потреба створення заповідника для ґрунтовного та остаточного дослідження поховань. Польська сторона провокаційно розцінює факт створення заповідника та надання йому статусу національного, звинувачуючи Україну у приховуванні сталінських злочинів, “...у присвоєнні собі Биківні, чого не допустить польська сторона” та націоналізації поховань”, - заявляють у Київській міській організації товариства “Меморіал” імені В. Стуса.

За інформацією істориків, за вищевказаною кримінальною справою у Биківні поховані росіяни, українці, поляки, євреї, італійці та громадяни інших національностей. “Визначення національності по кістках жертв є аморальним”, - заявляють в “Меморіалі”.