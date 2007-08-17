Уряд хоче скасувати студентські пільги на проїзд залізницею

Кабінет Міністрів України проектом постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року № 541”, який розроблений Мінтрансом та в даний момент знаходиться на погодженні в інших міністерствах і відомствах, фактично скасовує студентські пільги на проїзд залізницею.

Про це йдеться у заяві Української асоціації студентського самоврядування, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

“Таким чином, діюча виконавча влада вирішила розв’язати питання студентських пільг на транспорті шляхом їх повного скасування”, - заявляють в УАСС.

Як повідомили в асоціації, згаданий проект передбачає вилучення з постанови КМУ № 541 пункту 6 затвердженого нею “Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів…”, за яким студенти та учні придбають квитки для проїзду у поїздах за половину їх вартості. Натомість новим проектом пропонується “передбачати кошти на пільговий проїзд студентів… у кошторисах доходів та видатків навчальних закладів”.

“Аналогічний порядок надання пільгового проїзду студентам на даний момент діє стосовно автобусного транспорту, і це на практиці призводить до того, що відповідні кошти у Держбюджеті не передбачаються, а пільги фактично не надаються”, - заявляють в Українській асоціації студентського самоврядування.

За інформацією УАСС, в 1999 році спроба тодішнього уряду розповсюдити такий “порядок” на проїзд студентів залізницею (постанова КМУ від 20 лютого 1999 року № 229) призвела до масових студентських заворушень, в результаті яких це рішення було скасоване указом президента Леоніда КУЧМИ від 31 березня 1999 року № 309/99.

Українська асоціація студентського самоврядування закликала студентів протестувати проти таких дій уряду шляхом направлення колективних та індивідуальних звернень до Секретаріату Президента (факс (044) 2556161) і Кабінету Міністрів (факс 2540584, e-mail: pr@kmu.gov.ua та hotline@kmu.gov.ua

Як повідомлялось раніше, у червні 2007 року Українська асоціація студентського самоврядування звернулася до Кабінету Міністрів із вимогою розповсюдити дію пільг на проїзд студентів залізницею на літні місяці, коли він, всупереч Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді”, не надається. У серпні УАСС звернулася до Генеральної прокуратури України із проханням притягнути до відповідальності винних у бездіяльності щодо поновлення пільг студентів на проїзд залізницею у літні місяці.