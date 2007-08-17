Прес-конференція Національного демократичного інституту на тему: “Проведення виборів в Україні 2007”

20 серпня - 9-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція членів міжнародної делегації спостерігачів за виборами Національного Демократичного інституту Міжнародних Відносин на тему: “Проведення виборів в Україні 2007”, на якій члени делегації НДІ оголосять офіційні результати оцінки передвиборчої ситуації в Україні. Делегація перебуває в Україні з 13 до 20 серпня з метою оцінити політичну ситуацію та виробити рекомендації щодо проведення чесних та вільних виборів у вересні. Учасники: Мартін Фрост, член передвиборчої делегації НДІ; Пітер Айкер, член передвиборчої делегації НДІ; Кейті Фокс, член передвиборчої делегації НДІ; Сем Сейнер, директор НДІ в Україні; Олена Єна, НДІ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 8(066)105-3190, (044)569-8830 до 19 серпня.