Більше 10 тисяч осіб в Україні не платять аліменти

Понад 10 тисяч осіб в Україні уникають сплати аліментів, навіть примусово за рішенням суду. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

Як зазначається у повідомленні, Державна виконавча служба Мін’юсту була змушена направити до відповідних органів подання щодо 10,6 тисячі осіб за ознаками злочину, передбаченого статтею 164 Кримінального кодексу України, тобто за злісне ухилення від сплати аліментів.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, державні виконавці практично щодня, до 7 десятків на день, звертаються до правоохоронних органів щодо притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень. Зокрема, протягом першого півріччя поточного року до відповідних органів було направлено понад 13 тисяч таких подань.

При цьому, зазначив міністр, приблизно третина осіб, стосовно яких порушуються кримінальні справи за несплату аліментів, за визначенням правоохоронних органів, є платоспроможними. Ще третина боржників під загрозою опинитися під кримінальним переслідуванням, частково сплачують заборгованості по аліментах. Решта – заявляють про відсутність жодних доходів та неможливість працевлаштуватися.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що з початку 2007 року в Україні вже порушено понад 3 тисячі кримінальних справ за злісну несплату аліментів. З них майже 100 - за рішеннями судів, понад півтисячі – органами прокуратури та майже 2,5 тисячі – органами МВС.