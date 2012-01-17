Уряд винайшов новий спосіб тиску на чорнобильців

Ні для кого не секрет, що чорнобильці для сьогоднішнього уряду є великою проблемою. Фактично та ситуація, яка склалася, відображає неспроможність держави виконати те, що визначено законом. Держава усіма способами намагається зменшити розмір цих соціальних гарантій, передавши Кабінету Міністрів право встановлювати розмір цих гарантій в ручному режимі в залежності від фінансових ресурсів держави.

Так само вже придуманий спосіб боротьби із «особливо невдоволеними». Так, Міністерством охорони здоров’я оприлюднений проект Положення про систему експертизи по встановленню причинного зв`язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. У цьому документі державному органу (відповідній комісії) надається право переглядати прийняті рішення за наявності нових даних щодо статусу постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Цікаво, про які нові дані може йти мова, коли пройшло вже четверть століття з часу аварії? Заступник голови Харківського відділення Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» Володимир Проскурін відзначає, що ця правова норма буде використовуватися державними органами щодо неугодних чорнобильців для того, щоб переглядати їх статус і в такий спосіб знизити їх авторитет і мати додатковий важіль тиску на них.

Крім того, у проекті положення йдеться про участь у процесі перегляду чорнобильського статусу осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, що визначені Кабінетом Міністрів України, уповноважених представників громадських організацій. Фактично в порушення статті 36 Конституції України відбувається поділ громадських організації на «визначені урядом» - представники яких будуть мати доступ до конфіденційної інформації, і інших, представники яких такого доступу мати не будуть. Також викликає питання, щодо неправомірного використання персональної інформації (у тому числі медичних даних) представниками таких уповноважених громадських організацій .

Насторожує, що документ дає право громадським організаціям чорнобильців подавати до спеціальних медичних комісій заперечення щодо статусу постраждалих від ЧАЕС. Враховуючи наявність певних залежних від держави організацій чорнобильців, це також може стати інструментом тиску на «незадоволених» політикою держави.

Боюся, що механізм перегляду статусу чорнобильця держава буде використовувати не стільки для того, щоб виявити тих, хто неправомірно отримав цей статус, а більше як засіб тиску на тих чорнобильців, хто не сприймає політику державі у цій сфері.

Максим Щербатюк, юрист Української Гельсінської спілки з прав людини