Третина українців бояться «сісти» за злочини, яких вони не скоювали

В Україні 26% громадян бояться бути засудженими за злочини, які не скоювали.

Відповідні результати соціологічного опитування сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій АНТИПОВИЧ.

"Те, що є така цифра в думках українців, це дуже тривожний показник, який може базуватися чи на особистому досвіді громадян, чи на чутках, чи, зрештою, на даних засобів масової інформації. Але це сильно б`є по іміджу правоохоронних органів і по бажанню до них звертатися", - сказав О.АНТИПОВИЧ.

Водночас керівник Інституту української політики Кость БОНДАРЕНКО підкреслив, що цей соціологічний показник не можна ототожнювати з реальною ситуацією. "Наявність тієї чи іншої фобії у суспільстві, наявність того чи іншого страху не є прямим свідченням того, що саме така кількість громадян засуджується за злочини, які вони не скоювали. Аж ніяк не можна сказати, що 26% громадян, які засуджені, сидять за злочини, яких вони не вчиняли", - зазначив він.

У свою чергу голова секретаріату Українського клубу Олексій УСАЧОВ пов`язує такі результати соціологічного опитування з достатньо частими випадками, коли правоохоронні органи не реагують на звернення громадян щодо правопорушень іншими особами. "Це ганебна практика, коли правоохоронці починають з`ясовувати, що це за особа, чи не має у неї проблем із законом... Замість того, щоб вирішувати проблему громадянина, вони починають займатися цим громадянином. Я не кажу, що це масово, але є такі факти і такі факти потрапляють до ЗМІ, і врешті формується відповідна громадська думка", - пояснив експерт.

Згідно з результатами соціологічного опитування, серед правоохоронних органів найбільше заслуговує на довіру Служба безпеки України: 16% респондентів вважають, що СБУ цілком заслуговує на довіру, 25% - не зовсім заслуговує і 26% - зовсім не заслуговує.

"Близько 12% опитаних вважають, що цілком заслуговує на довіру прокуратура, близько 10% - міліція, податкова та митниця. Міліції в цілому довіряють більше, ніж ДАІ", - повідомив О.АНТИПОВИЧ.

За словами соціолога, громадяни України найменше довіряють судам. "Лише 8% респондентів вважають, що суди цілком заслуговують на довіру, 34% - не зовсім заслуговують і 43% громадян відповіли, що суди зовсім не заслуговують на довіру", - уточнив директор соціологічної групи "Рейтинг".

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування "Правоохоронні органи України: довіра та оцінки населення, проблеми внутрішньої безпеки та готовність до співпраці" з 16 по 24 грудня 2011 року в усіх регіонах України. В опитуванні взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка становить від 1,4 до 3,1%.