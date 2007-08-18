У Жовтих Водах не виконується програма радіаційного захисту населення

За результатами проведеного аудиту стану виконання Програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води (Дніпропетровська область) колегія Рахункової палати зробила висновок, що у 2003-2006 роках виконання заходів зазначеної програми, у зв`язку з недостатнім рівнем правового, організаційного та фінансового забезпечення, становило лише 23 відсотки передбаченого обсягу на цей період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Рахункової палати.

“При визначеному програмою фінансуванні 18 протирадіаційних і соціальних заходів за рахунок коштів державного бюджету на 2003-2006 роки в обсязі 97,8 мільйона гривень, за цей період з держбюджету фактично виділено лише 20,5 мільйона гривень та з місцевих бюджетів - 2 мільйони гривень. У тому числі 7 заходів, які планувалось завершити до кінця 2006 року, профінансовані і виконані лише на рівні 3,9 відсотка від запланованого обсягу фінансування з держбюджету”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як зазначають у Рахунковій палаті, в результаті цього не виконуються протирадіаційні програмні заходи, спрямовані на усунення причин та знешкодження радіаційного впливу і пов`язаних з ним шкідливих чинників.

Так, за інформацією Рахункової палати, моніторинг навколишнього середовища міста і обстеження приміщень житлових будинків на вміст радону із розробленням документації протирадонового захисту не здійснюються, не побудовано 79-квартирний будинок для переселенців з радіаційно-забруднених районів міста. Джерела високого іонізуючого випромінювання до цього часу зберігаються на ВАТ "Електрон-ГАЗ" і не передані на захоронення Українському державному об`єднанню "Радон", що створює додаткову небезпеку.

У той же час, зазначають в Рахунковій палаті, реконструкцію територіального діагностично-реабілітаційного центру кошторисною вартістю 30,2 мільйона гривень та введення його в експлуатацію до кінця 2006 року, не виконано. У 2003-2006 роках проведено лише проектні роботи, що складає 1,3 відсотка від запланованого обсягу робіт, а кошти програми у сумі 4,2 мільйона гривень було спрямовано на покриття недостатнього фінансового ресурсу закладів освіти та охорони здоров`я замість надання громадянам міста додаткового рівня мінімально-гарантованих державою соціальних норм з харчування та медичних послуг, передбачених програмою.

Смертність населення у 2006 році, у порівнянні з 2003 роком, зросла на 10,5 відсотка, кількість захворювань, пов`язаних з радіаційним впливом збільшилась, відповідно, на 12,7 відсотка, повідомляє прес-служба Рахункової палати.

"Програму радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2003-2012 роки" було затверджено постановою Кабінету Міністрів України №656 від 5 травня 2003 року. Організацію реалізації програми покладено на Дніпропетровську облдержадміністрацію, загальну координацію та методичне забезпечення роботи - на Мінекономіки України.

До 1991 року у м. Жовті Води проводився видобуток та переробка уранової руди на потребу атомної енергетики.