60 сомалійських біженців голодують на Волині

Українська Рада з питань біженців (УРБ) закликає українську владу невідкладно застосувати всі необхідні заходи задля врегулювання становища шукачів притулку з Сомалі, які перебувають на території України.

Про це йдеться у відкритому зверненні УРБ, текст якого передано агентству УНІАН.

«В той час як Україна у січні 2012 р. мала би відзначати десятиріччя риєднання до Конвенції ООН про статус біженців 1951 року, - вихідці з Сомалі, ув’язнені через свій неврегульований статус, оголосили голодування у Пункті тимчасового перебування іноземців „Журавичі” (Волинська обл.)», - сказано у тексті звернення.

За словами УРБ, у такий спосіб ці люди «протестують проти безвихідної ситуації, від якої виконання цієї Конвенції мало би їх захистити».

Згідно з інформацією, яка надійшла до організацій-учасниць УРБ, понад 60 вихідців із Сомалі, які перебувають у ПТПІ „Журавичі”, оголосили голодування у першій половині січня. Поміж голодуючими можуть бути жінки і неповнолітні особи, жертви тортур у країні походження.

Як повідомляється в тексті листа, голодуванню передувало масове затримання наприкінці 2011 р. вихідців із Сомалі у м. Вінниця співробітниками органів внутрішніх справ, і в Закарпатській області – співробітниками Державної прикордонної служби.

Також відомо, що затримання та винесення судових рішень щодо ув’язнення у ПТПІ, які мали місце у м. Вінниця, відбулися, згідно з інформацією організацій-членів УРБ, з численними порушеннями.

Зокрема, сомалійські громадяни були позбавлені адекватного перекладу, ефективного захисту в перебігу судових засідань суду першої інстанції, а також права на безпосередню участь у розгляді апеляцій на рішення суду першої інстанції. «Це завадило перегляду несправедливих рішень суду першої інстанції», - заявляє УРБ.

За даними мережі, частина із затриманих перебували у процедурі розгляду їх заяв про надання статусу біженця; інші – не можуть подати відповідні прохання з місця теперішнього затримання через фактичну недієздатність підрозділів Державної міграційної служби України у Волинській області.

Відповідно до запроваджених минулого року змін до Закону України „Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства” (ст.30), затриманим було, фактично, визначено максимально можливий термін тримання в ситуації фактичного позбавлення волі – 12 місяців.

«На жаль, організації, які надають допомогу біженцям із Сомалі, змушені констатувати, що вже протягом тривалого часу вихідці саме із цієї країни не мали шансу отримати статус біженця в Україні – попри загальновідому ситуацію в ній, що триває десятиріччя і призводить до масових порушень прав людини, неврегульованого насильства, виникнення великих потоків осіб, які претендують на міжнародний гуманітарний захист», - констатують в Українській Раді з питань біженців.

Як сказано у тексті звернення, ненадання цим людям статусу біженця чи інших форм захисту, передбачених Законом України „Про біженців та осіб, які потребують додаткового чи тимчасового захисту”, не може бути виправданим лише незавершеною процедурою передання справ Державній міграційній службі від ліквідованого Державного Комітету у справах національностей і релігії, що триває вже понад рік в рамках проголошеної адміністративної реформи.

Українська Рада з питань біженців закликає владу України надати захист вихідцям із Сомалі, припинити застосування до них "винятково репресивних та дискримінаційних методів", і врегулювати їх становище в Україні.

«Ми вимагаємо надання доступу представникам засобів масової інформації до Пункту тимчасового тримання мігрантів у с.Журавичі (Волинська область), аби особи, які там утримуються, могли висловити свою позицію щодо дій Уряду України та надати ЗМІ інформацію, яка має важливе суспільне значення», - йдеться у зверненні УРБ.

Довідка УНІАН. Українська рада з питань біженців (УРБ) – неформальне об‘єднання українських громадських організацій та благодійних фондів, які працюють для захисту прав та інтересів біженців та шукачів притулку. Члени УРПБ: БФ «Рокада» (м.Київ), БФ «Донецький фонд соціального захисту та милосердя», Міжнародна громадська організація «Міжнародний рух «Міжнародна Амністія в Україні»», Одеська громадська організація «Віра, Надія, Любов», ГО «Вінницька правозахисна група», ГО Центр «Соціальна дія» (м.Київ) та інші.