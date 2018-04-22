Без 1600 доларів до України не в`їдеш

Чи хоче уряд України припинити прикордонну торгівлю і туристичний рух? Це відбудеться, якщо буде реалізовано розпорядження, підписане прем`єром Віктором Януковичем: кожен іноземець, що в`їжджає до України, повинен мати при собі 1600 доларів.

За допомогою Миколи Сірка, журналіста київської газети «День», ми дістали розпорядження, підписаного прем`єром України Віктором Януковичем. 11 липня цього року він підписав документ, який несе зміни для іноземців. Громадяни інших держав, що в`їжджають чи проїжджають транзитом кордон будуть зобов`язані довести прикордонним службам, що мають засоби для проживання в Україні або викуплений туристичний ваучер. На кожен місяць перебування і терміни менше місяця необхідно мати квоту, відповідну 20 соціальним мінімумам в Україні. На даний момент ця цифра дорівнює близько 80 доларам. Це означає, що туристи, що в`їжджають навіть на два дні, повинні мати близько 1,6 тис. доларів. "Представники нашого МЗС повідомили мене, що ця квота може навіть перевищувати 2 тис. доларів, - пояснює М. Сірко. – Уряд України повинен підготувати список країн, до яких відноситимуться ці розпорядження”.

Скільки грошей треба буде мати, виїжджаючи до України, і коли таке розпорядження може почати діяти, ми запитали українських дипломатів. “Офіційного рішення у нас поки немає, але неофіційно йдеться про те, що таке зобов`язання буде введено”, - повідомляє Світлана Дзюба, віце-консул посольства України у Варшаві. Неофіційно Дзюба додала, що може бути встановлена квота у 100 доларів на кожен день перебування. Про зміни, що плануються, говорять також водії, що повертаються з України. “До нас не дійшло ще ніякої офіційної інформації на цю тему”, - говорить капітан Ельжбета Пікор, представниця Бещадського прикордонного відділення.

Якщо зараз ми хочемо в`їхати до України, то повинні мати паспорт, документи на машину, а якщо автомобіль позичений, то також нотаріальний акт, підтверджуючий це. У детальнішій анкеті потрібно вписати, куди і до кого їдемо. Українці, що в`їжджають до Польщі, повинні мати візу. Отримують її безкоштовно. Також повинні бути засоби для проживання у розмірі 100 злотих в добу, проте, не менше 500 злотих. “Іноді буває, що наші служби просять про документальне підтвердження придбаного відпочинку”, - додала представниця прикордонної служби. Депутат останнього, V скликання українського парламенту Степан Курпіль про дії уряду Януковича говорить: “Я вважаю такі розпорядження неадекватними. Адже це стосується і Польщі, і України”.

Курпіль вважає, що вимога, що зобов‘язує туристів, що в`їжджають до України, везти такі великі гроші, значно обмежить туристичний рух. “Хто братиме на дводенну поїздку до Львова 1,5 тис. доларів? Напевно ці розпорядження обмежать або ліквідують прикордонну торгівлю, якою живе багато людей. Навіть якщо хто-небудь з так званих човникарів збере потрібну суму, то ніхто з такими великими грошима не перетинатиме межу, це просто буде небезпечно”.

Український депутат говорить, що тепер, коли парламент не діє, розпорядження прем`єра може змінити президент Ющенко. “Я на це розраховую”, - додав він. Рішення української влади із занепокоєнням чекають жителі прикордонних районів, які заробляють цією торгівлею. “2 тис. доларів? Щоб перейти кордон? А звідки узяти такі гроші? Доведеться давати хабарі українським прикордонникам, щоб не приставали і не вимагали показувати ці гроші”, - говорить житель Пшемишля, що живе за рахунок кордону.

Анна Горчиця , www.gazeta.pl