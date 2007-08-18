Кримські громадські організації виступають за навчання українською

Сім кримських громадських організацій направили листа на ім‘я Президента України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міністра освіти і науки України із вимогою реалізації права на освіту державною мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у тексті офіційного листа, який підписали Сімферопольське об`єднання „Рух добровольців „Простір свободи”, Бахчисарайська районна громадська організація „Український Дім”, Кримська обласна організація ВМГО „Студентське братство”, молодіжна громадська організація „Всесвіт”, Сімферопольська міська громадська організація „Фундація регіональних ініціатив”, Євпаторійська міська громадська організація „Нова генерація” та Кримське відділення громадської організації Руху „Не будь байдужим!”.

За інформацією організацій-підписантів, звернутися до керівництва держави їх спонукав той факт, що в Криму не забезпечуються права осіб, котрі бажають навчати своїх дітей державною мовою, а також те, що “уже 16 років поспіль не вирішується питання з підготовкою професійних кадрів – вчителів-предметників та забезпеченням навчальними шкільними підручниками”. “Констатуємо факт, що кримська програма розвитку освіти державною мовою на 2003 – 2007 роки не виконана”, - заявляють громадські організації.

“Натомість, щоб вирішувати питання державної освіти, місцеві органи влади декларують суспільству, що в Криму немає бажаючих навчатися державною мовою. І це тоді, коли в Сімферополі, у єдиній школі-гімназії на місто, набір учнів до школи проводиться за конкурсним принципом. П’ять – сім учнів претендують на одне місце, хто не пройшов конкурс, але хоче навчатися в школі з українською мовою навчання, змушений йти до школи з російською мовою навчання”, - говориться у тексті листа.

Громадські організації стверджують, що, маючи такий стан з освітою в Криму, вони “залишилися наодинці з пріоритетними для держави питаннями”. “Можемо сміливо констатувати, що всі надбання в розвитку державної освіти в Криму відбувалися завдяки активній діяльності громадськості, і аж ніяк не „ініціативам місцевої влади”. Але не завжди вдається досягнути кінцевих результатів, забезпечити права мешканців Криму навчатися рідною та державною мовою, оскільки місцева влада часто вдається до маніпулювань та саботажу впровадження державних процесів на території Криму”, - говориться у тексті звернення.

Громадські організації, які підписали звернення, заявляють, що готові сприяти розвитку державної освіти в Криму та забезпечувати набір учнів в україномовні школи та вузи Криму. “Від влади вимагається одне – надання приміщень та забезпечення належних умов для відкриття та функціонування цих закладів”, - йдеться у тексті листа.