Круглий стіл «Українське суспільство і пам'ять про Голокост: наукові та освітні аспекти»

Goethe-Institut в Україні запрошує до участі у круглому столі «Українське суспільство і пам`ять про Голокост: наукові та освітні аспекти», що відбудеться 27 січня 2012 р. о 9:00 у Києві, а Актовій залі Goethe-Institut в Україні.

Клуглий стіл проходить за ініціативи Українського центру вивчення історії Голокосту та Посольства держави Ізраїль в Україні.

Організатор: Український центр вивчення історії Голокосту.

Партнер: Goethe-Institut в Україні

За підтримки:

Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні

Ізраїльський культурний центр

Мета круглого столу – заохочення дискусії щодо історичної пам’яті про Голокост та вироблення рекомендацій із викладання цієї теми в Україні. Коло питань, що обговорюватимуться: проблеми та перспективи вивчення історії Голокосту в сучасній Україні, історична пам`ять про Голокост, шляхи протистояння сучасному антисемітизму та ксенофобії тощо.



Додаткова інформація,програма заходу, акредитація 26 січня о 15.00:

Тел.: +380 (44) 285 90 30

Email: uhcenter@holocaust.kiev.ua