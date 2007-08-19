Вибори в Казахстані - демократичні?

Місія спостерігачів від СНД визнала парламентські вибори в Казахстані з вільними і транспарентними.

Про це йдеться в поширеній сьогодні в Астані заяві, передає РІА «Новости».

”Міжнародні спостерігачі констатують, що позачергові вибори депутатів мажіліса (нижньої палати) парламенту Казахстану, які відбулися 18 серпня 2007 року, відповідають нормам чинного в державі виборчого законодавства, загальноприйнятим підходам до організації і проведення демократичних виборів”, - наголошується в документі.

За попередніми даними ЦВК Казахстану, партія ”Нур Отан”, очолювана Президентом Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, перемогла на парламентських виборах в республіці, набравши 88,05% і ставши єдиною партією, яка пройшла до парламенту. На другому місці - Загальнонаціональна соціал-демократична партія, яка набрала 4,62%.

У той же час опозиція в Казахстані назвала парламентські вибори «профанацією».

Як передає радіо «Свобода», опозиційні партії - «Ак Жол» і Загальнонаціональна соціал-демократична - відмовились визнати результати виборів. За даними їх лідерів, обидві партії одержали значно більше ніж 7% голосів, які потрібні для проходження до парламенту.

Дострокові вибори до парламенту було призначено для того, щоб змогли набути чинності всі законодавчі поправки, внесені раніше до Конституції. У нового складу палати з`явиться можливість давати згоду на призначення прем`єр-міністра, а також більшості членів уряду.