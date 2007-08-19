На Полтавщині відкрито пам`ятник жертвам комуністичного терору

Біля села Мусієвка Хорольського району Полтавської області відкрито пам`ятник жертвам комуністичного терору.

Як передає кореспондент УНІАН, біля підніжжя великого хреста, на мармуровій плиті вибиті імена 2 жінок і 18 чоловіків – 20 загиблих жителів села, які без суду і слідства були розстріляні чекістами 18 травня 1921 року.

”Щоб втихомирити жителів села, які повстали проти ”викачування” з них хлібних запасів продзагонами, чекісти ввели за правило розстрілювати заручників. Якщо десь жителі села нападали на продзагони, а тим більше хтось із загону гинув, то за одного убитого чекіста або радянського активіста в селі одразу ж розстрілювали 1 жінку і 9 чоловіків. Оскільки в 1921 році неподалік від села знайшли трупи 2 чекістів, причина смерті яких не була встановлена, то в Мусіївці розстріляли 20 чоловік”, - повідомив місцевий краєзнавець, ветеран праці Михайло БОЙКО.

За його словами, він багато років збирав спогади земляків, документи, які пролили світло на Мусієвську трагедію.

Ідею М.БОЙКА поставити пам`ятник жертвам ”червоного” терору підтримали в Хорольській райдержадміністрації і сільській раді Мусіївки.