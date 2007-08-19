Академія Української Преси проведе тренінг для журналістів по розслідуванню порушень прав пацієнтів

Академія Української Преси за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та Міжнародного фонду «Відродження» оголошує початок проекту «Інформаційне забезпечення продуктивного публічного діалогу громадськості, урядових структур та органів влади. Журналістські розслідування. Права пацієнтів: онкохворі, психічно хворі, хворі на туберкульоз».

Як повідомили в АУП, в рамках проекту передбачається здійснення та оприлюднення актуальних журналістських розслідувань з порушень прав найбільш вразливих груп пацієнтів, формування сприятливої громадської думки через проведення інформаційної кампанії з пропагування, популяризації прогресивних підходів та ініціатив з метою привернення уваги українського суспільства до актуальних проблем з правами пацієнтів.

Першим кроком проекту стане установчий тренінг «Методологія журналістського розслідування. Як писати про права пацієнтів», який проводитиме радник проекту IREX U-Media, медіатренер Олег ХОМЕНОК. Тренінг відбудеться 2-3 вересня 2007 року в Києві.

Учасники, які успішно пройшли тренінг, будуть запрошені до подальшої участі в проекті, який передбачає стажування, отримання консультаційної та юридичної підтримки під час безпосереднього здійснення розслідувань.

Заявки слід надсилати до 27 серпня на адресу: oksana@aup.com.ua

Додаткову інформацію можна отримати у Оксани Волошенюк, Академія Української Преси, за тел. (8044)2345252, 80505599555 або oksana@aup.com.ua