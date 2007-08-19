Митці проведуть театралізовану ходу на підтримку культури в Києві

24 серпня, в День незалежності, стартує позаполітична театралізована хода на підтримку культури, організована міжнародними рухами “Набат-2020”, “На підтримку національних мов та культур”, “На підтримку проектів та резолюцій ЮНЕСКО” та Громадським комітетом порятунку культурного середовища Києва. Акція почнеться о 14.00 перед приміщенням Міністерства закордонних справ України (вул. Десятинна, 2).

Як передає кореспондент УНІАН, мета акції, за словами організаторів, - привернути увагу міжнародної спільноти до процесу витіснення культурно-освітніх осередків комерцією.

Планується, що в ході акції демонстранти в чорних окулярах поверх масок, в чорних та сірих костюмах мовчки пронесуть через Андріївський узвіз, вулиці Сагайдачного, Володимирську, Європейську площу, Майдан Незалежності та Хрещатик транспаранти з гаслами “Даешь вместо картинных галерей публичные дома!», “Геть культуру”, “Знищимо історичні пам‘ятки Києва”, “Продається все”, “Панове чиновники, не піддавайтеся на провокації совісті!”, “Перетворимо Київ на Лас-Вегас!”, “Знищимо мистецький Узвіз разом!” та інші.

Як повідомили в оргкомітеті акції, внаслідок дії статті 118 Закону України “Про держбюджет”, за якою усі договори на оренду приміщень мають укладатися на конкурсних засадах, митців тепер “витискають підприємці”. “В перелік потрапили сотні організацій, серед яких театр “Актор”, Будонок Актора, “Музей однієї вулиці”, Національний театр театрального мистецтва ім.. Леся Курбаса, спілки композиторів, дизайнерів, фотографів України, Всеукраїнський рух “Педагоги за мир та взаєморозуміння”, видавництва “Мистецтво”, “Обереги”, “Алатон”, журнал “Радуга”, асоціації арт-галерей України, діячів сучасного мистецтва України, галереї “Ательє Карась”, “Совіарт”, “Ра”, “Мистецький курінь”. Йде боротьба за книжковий магазин “Знання” – останній на Хрещатику. Незважаючи на 4 виграних ним суди, його приміщення виставлено на конкурс оренди”, - заявили в оргкомітеті акції.