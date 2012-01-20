Апеляційний суд визнав правомірним закриття справи проти Кучми

Апеляційний суд Києва визнав законним рішення Печерського районного суду столиці, який скасував постанову першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА про порушення кримінальної справи відносно колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів Апеляційного суду Києва, не задовольнивши відповідні скарги на рішення суду першої інстанції адвоката Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО, Генеральної прокуратури, журналіста Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та адвокатів екс-майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павла СИЧОВА і Миколи НЕДІЛЬКА.

Відповідне рішення міститься у резолютивній частині ухвали суду. Її повний текст буде оголошено 25 січня о 12.00.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні 2011 року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачували у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року). Л.КУЧМІ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови щодо порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

14 грудня 2011 року Печерський райсуд вирішив, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу проти Л.КУЧМИ.