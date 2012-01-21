Луганський активіст звинуватив міліціонерів у викраденні й катуванні

Вчора близько 16.00 в Луганську був побитий голова молодіжної організації «ФЕРУМ», заступник голови громадської організації «Інститут Адвокасі», журналіст інтернет-видання molod-news.com.ua Іван ЖЕВЕДЬ.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар «ФЕРУМа» Ганна КІРСАНОВА.

Як розповів сам І.ЖЕВЕДЬ, він вийшов з дому, щоб сходити в аптеку. А, вийшовши з аптеки, побачив двох співробітників правоохоронних органів, які зажадали від нього пред’явити документи і, погрожуючи розправою без будь яких пояснень, стали вимагати, щоб він сів до машини і проїхав із ними у Жовтневий райвідділ міліції.

Але в міліцію його не відвезли, а повезли на околицю міста – в район клубу «Колізей» і ринку «Околиця».

Там, за словами І.ЖЕВЕДЯ, міліціонери сказали йому, що він підозрюється в якійсь кримінальній справі, і почали розпитувати про останні акції, проведені активістом у рамках громадської діяльності. При цьому йому погрожували розправою. Не встигнувши відповісти, І.ЖЕВЕДЬ отримав два удари по печінці, один – в обличчя і впав. Після цього правоохоронці вистрілили у І.ЖЕВЕДЯ (як вважає потерпілий, швидше за все, з метою морального тиску на нього і залякування), куля пролетіла у декількох см. від його ноги, злегка зачепивши одяг.

Міліціонери відібрали у активіста телефон, переглянули в ньому список контактів, кинули телефон на землю і поїхали, залишивши І.ЖЕВЕДЯ на околиці міста.

Потерпілий одразу зателефонував начальникові відділу зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області Тетяні ПОГУКАЙ і розповів про інцидент.

У коментарі УНІАН Т.ПОГУКАЙ підтвердила слова І.ЖЕВЕДЯ про те, що трапилося, і повідомила, що на місце події відразу ж була відіслана міліцейська машина, голову «ФЕРУМа» привезли до Жовтневого РВВС, де він написав заяву про те, що трапилося.

Також, за її словами, потерпілий перебуває у шоковому стані, він довго описував зовнішній вигляд двох невідомих, назвав прізвище одного із нібито міліціонерів (співробітник із таким прізвищем дійсно є в міліції), однак під час упізнання заявив, що це не той співробітник, і що номер машини він не запам`ятав.

Крім того, Т.ПОГУКАЙ додала, що слідча група займається пошуком гільзи на місці події.

Близько 20.00 А.КІРСАНОВА повідомила кореспондентові УНІАН про те, що І.ЖЕВЕДЬ вийшов із РВВС і вони прямують до судмедексперта для зняття побоїв, а завтра подадуть заяву до прокуратури.