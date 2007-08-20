Україна є одним із світових лідерів по кількості етнічних і расових правопорушень

В Українi, порівняно з іншими країнами, зростає кiлькiсть правопорушень, пов’язаних із расизмом та ненавистю.

Як пише італійська газета La Repubblica, про це йдеться у звiтi недержавної органiзацiї "Human Rights First" за 2007 рiк, яка опiкується захистом людських прав в усьому свiтi (штаб-квартири у Нью-Йоркy та Вашингтонi).

Данi звiту з посиланням на 2006 рiк свiдчать, що злочини, пов‘язанi з ненавистю, домiнують у таких країнах як Росiя, Україна, Великобританiя, Германiя та Францiя.

За інформацією Agenzia Italia (AGI), найбiльшої ненавистi у країнах колишнього Радянського Союзу зазнають євреї, мусульмани, цигани та християнськi меншини.

Як заявив виконавчий директор "Human Rights First" Маурін БАЙРНС (Maureen Byrnes), потрiбнi закони, якi б передбачали конкретнi покарання за такі злочини, проте бiльшiсть європейських країн навiть не мають систем монiторингу.

М.БАЙРНС закликав керiвникiв країн Європи до створення полiтичних приорiтетiв для боротьби з расизмом.