На новосибірських учених заведена справа про розголошення держтаємниці

Управління Федеральної служби безпеки по Новосибірській області порушило кримінальну справу проти докторів фізико-математичних наук, братів Олега і Ігоря МІНІНИХ, що працюють на кафедрі Автономних систем і інформаційної безпеки Новосибірського державного технічного університету (НГТУ).

Як повідомляє Інтерфакс, справа порушена по ч. 1 ст. 283 УК ("Розголошення державної таємниці").

"Факт порушення кримінальної справи має місце бути. Ми доводитимемо, що Олег і Ігор МІНІНИ ніякого злочину не скоювали. Підстави для такої упевненості є", - заявив адвокат учених Лев БАУМАН.

Як пише в суботу "Комерсант", приводом для порушення кримінальної справи послужила написана братами МІНІНИМИ книга "Інститут прикладної фізики: наукові школи і технології". Видання було санкціоноване першим відділом НГТУ, що перевіряв рукопис на предмет збереження держтаємниці. Проте після порушення кримінальної справи весь тираж книги був вилучений.

За деякими даними, УФСБ знайшло порушення в тому, що в книзі повідомлялося про останні розробки ІПФ, що стосуються оптичних і радіоелектронних завіс, здатних в умовах бою зробити бойову техніку невидимою для супротивника.

Офіційного коментаря новосибірського УФСБ у даній справі поки немає.

Тим часом президент Фонду захисту гласності Олексій СИМОНОВ, відповідальний секретар Громадського комітету захисту учених Ернст ЧОРНИЙ, голова Московської Гельсінської спілки Людмила АЛЕКСЄЄВА і академік Російської академії наук Юрій РИЖОВ звернулися до генпрокурора РФ Юрія ЧАЙКЕ з проханням "прийняти заходи для закриття абсолютно абсурдної для цивілізованого суспільства кримінальної справи у зв`язку з відсутністю складу злочину".

Автори листа заявили, що всі дані, наведені авторами книги, про інститут є відкритими. Крім того, Олег і Ігор МІНІНИ після звільнення з ІПФ не мали доступу до закритої інформації.

У листі правозахисники нагадали, що попередня спроба новосибірського УФСБ звинуватити ученого в розголошуванні державної таємниці закінчилася провалом. На думку правозахисників, тепер УФСБ намагається узяти своєрідний реванш за програну справу.

У травні цього року була закрита "за відсутністю складу злочину" справа проти завідувача лабораторією Інституту хімічної кінетики і горіння РАН Олега КОРОБЕЙНІЧЕВА, якому інкримінували передачу інформації про новий вигляд твердого ракетного палива в науково-дослідний центр Пентагону. Прокуратурі довелося вибачитися перед О. КОРОБЕЙНІЧЕВИМ.