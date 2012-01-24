«Ла Страда - Україна» позивається до Кабміну і МВС

24 січня о 14.50 в приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду (вул. Московська, 8, корп. 30, зал 10) відбудеться судове засідання за апеляційною скаргою МЖПЦ «Ла Страда - Україна» на Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 16.06.2011 за адміністративним позовом Центру «Ла Страда - Україна» до КМУ, МВС щодо дискримінаційного розпорядження.

29 грудня 2010 р. прем’єр-міністр України підписав розпорядження № 2355-р «Про проведення експерименту з підготовки фахівців для Міністерства внутрішніх справ», в якому йде мова про «проведення у 2011 році експерименту з організації набору осіб до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ та їх подальшого навчання за програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за схемою “курсант — військовослужбовець — курсант” (далі — експеримент).

Відповідно до розпорядження у 2011 році було накладено обмеження на прийняття до вищих навчальних закладів МВС України громадян жіночої статі.