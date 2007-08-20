Київські спецслужби відкрили ”лінію довіри”
15:45, 20 серпня 2007Права людини
0
Просять інформувати про порушення виборчих прав киян
Управлінням Служби безпеки України в Києві впроваджено роботу телефонної “лінії довіри” для оперативного інформування про можливі факти порушень виборчих прав киян.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі УСБУ у м. Київ.
Громадяни можуть звернутися до УСБУ за номером (044) 253-16-56 в разі наявності фактів щодо порушень виборчого законодавства у Києві.
Інформацію, яка надійде, обов`язково буде перевірено і згідно з чинним законодавством буде вжито відповідних заходів, запевнили в УСБУ.
“Лінія довіри” працює цілодобово.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter