У Казахстані арештований редактор опозиційної газети

У Казахстані призупинено вихід газети "Взгляд", вся документація видання,включно до бухгалтерської, вилучена співробітниками Комітету національноїбезпеки після обшуків в редакції в Алма-Аті.



Як передає Радіо Свобода, редактор газети Ігор Вінявський узятий під варту і поміщений в слідчий ізолятор. Він звинувачується за статтею 170Кримінального кодексу Казахстану: "Заклики до насильницького повалення або зміни конституційного ладу, вчинені з використанням засобу масовоїінформації". Йому загрожує до сімох років позбавлення волі.



Затримано і лідера незареєстрованої опозиційної партії "Алга" ("Вперед") Володимира Козлова, який також відправлений до ізолятора. Обшуки і вилучення документації проведені в офісі партії і в нього вдома. Як пояснилив Комітеті національної безпеки, ці дії проводяться в рамках розслідуваннясправи про заворушення в Жанаозене в грудні минулого року, коли загинулишістнадцять осіб.



За версією слідства, за спиною активних учасників заворушень стоялипідбурювачі з числа опозиціонерів.