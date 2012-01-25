У Лук'янівському СІЗО молодий хлопець помер у конвульсіях?

У четвер вночі у камері Лук`янівського СІЗО помер 21-річний хлопець.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст ТВІ Костянтин Усов.

Ім`я та прізвище поки не встановлені.

"Людина, чия вина не була підтверджена жодним судом, 40 хвилин лежала на підлозі в конвульсіях", - повідомив Усов.

"На безкінечні крики співкамерників про допомогу, п`яний медперсонал тюрми тільки заглядав у вікно-кормушки та сміявся", - додав він.

За словами журналіста, ув`язнений, не отримавши допомоги, помер.

"Зараз мої джерела в адміністрації СІЗО повідомляють, що ухвалено рішення фабрикувати документи про смертельне ураження електричним струмом", - підсумував Усов.

"Українська правда"