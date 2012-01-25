У ПАРЄ новий комісар з прав людини

ПАРЄ обрала нового комісара Ради Європи з прав людини: ним став представник Латвії Нільс Муіжнекс (Nils Muiznieks), повідомляє кореспондент РІА "Новости".



Парламентарії на зимовій сесії віддали за його кандидатуру більшість голосів. До виконання свого шестирічного мандата Муіжнекс стане 1 квітня 2012 року.



Новий комісар, відомий правозахисник в Латвії, народився 1964 року. У своїй країні він був у різний час міністром з питань соціальної інтеграції, а також директором латвійського центру з прав людини.



Муіжнекс брав участь як експерт у місії Ради Європи з врегулювання низки конфліктів, у тому числі в січні 2007 року побував у Грузії, де займався грузино-абхазьким і грузино-південноосетинським конфліктами.



Новий комісар - автор відомих книг з прав людини, присвячених, зокрема, захисту національних меншин, боротьбі з расовим екстремізмом і нетерпимістю. Він також написав працю з латвійсько-російських відносин у контексті Страсбурзького суду. Володіє латвійським, англійською, французькою та російською мовами.



Основним завданням комісара з прав людини є сприяння популяризації прав людини та їх дотримання в державах ради. Крім того, до завдань комісара входить перевірка законодавств держав-членів РЄ на предмет їх відповідності загальноприйнятим стандартам, а також сприяння ефективному контролю за дотриманням прав людини.