Як супермаркет переслідує донецьких активістів

Кілька місяців тому в одному з донецьких супермаркетів «Амстор» побили і пограбували журналіста та блогера Павла Колесніка. На запрошення СЕС він знімав дії активістів, які виявили у закладі прострочену продукцію. Згодом «Амстор» подав позов у суд проти Колесніка та ще трьох донеччан.

У липні 2011 року в Донецьку виникла ініціативна група громадян — блогерів, журналістів, звичайних мешканців, представників громадських організацій, які вирішили перевіряти супермаркети на наявність простроченої продукції.

«Ідею запропонував журналіст Павло Колесник, коли йому заборонили фотографувати продукти з майонезом у супермаркеті «Обжора», - розповідає один з активістів групи Владислав Беспалов. За його словами, участь у таких народних перевірках цілком добровільна, і зараз рух вже об’єднує 50-60 донеччан.

Зараз ці небайдужі люди перевірили майже всі великі супермаркети. Найвагоміші результати, за словами Беспалова, - споживачі, прочитавши про рейди, починаються самі захищати свої права, а у супермаркетах почали ретельніше слідкувати за строками реалізації продуктів.

25 вересня минулого року ініціативна група донеччан відвідала супермаркет «Амстор» по вулиці Університетській. Активісти виявили овочі та фрукти, які виглядали не дуже привабливо: помідори і смородина в упаковці покрилися цвіллю. У відділі м’яса знайшли курятину зеленого кольору, у відділі молочної продукції - йогурти з датою реалізації, що минула, а на упаковці з рибою був переклеєний цінник.

Працівники «Амстора», за словами громадських перевіряльників, почали негайно прибирати купу простроченої продукції з полиць. На її місце склали свіжу їжу. До групи час від часу підходили невідомі, які просили припинити зйомку.

3 жовтня до «Амстора» для перевірки приїхала санепідемстанція. Разом з нею був і журналіст «Комсомольської правди в Україні» Павло Колесник. «Я зі своїм редакційним завданням попрямував до супермаркету разом із працівниками санстанції, - розповів журналіст. - Коли я почав знімати продукти на камеру, охорона магазину заборонила мені це робити. Я представився і показав своє службове посвідчення. Охоронці відстали і більше не забороняли проводити відеозйомку і знімати на камеру, але оточили мене щільним кільцем».

Поки СЕС знаходилась у службовому приміщенні, за словами Колесника, у відділі випічки до нього підбіг невідомий і кинув в обличчя хот-догом. Чоловік вирвав у журналіста телефон, куди була записана інформація, і вибіг з ним у невідомому напрямку. Охорона при цьому не протидіяла.

Пізніше на місце приїхала міліція. Правоохоронці, як розповідає постраждалий журналіст, попросили працівників магазину надати їм записи з камер спостереження. Міліціонерам відмовили і заявили, що на це має бути офіційний запит.

Винуватий той, хто знайшов прострочену продукцію

28 жовтня Київський районний суд Донецька порушив кримінальну справу за статтею 356 КК України відносно членів ініціативної групи - адвоката Дмитра Коробка, активістів Сюсанни Семелевич та Віри Кичигіної, які 25 вересня з рейдом відвідали супермаркет.

«Це вже друга справа, відкрита щодо мене за статтею «Самоправство», - розповів один із обвинувачених Дмитро Коробко. - Минулого разу вона була пов`язана з протестами проти вирубки дерев. Справа, звісно, ​​розвалилася, тому що переслідувалася мета залякати, але досягти її не вдалося».

«Самоуправсто» донеччанина цього разу полягало у тому, що він знайшов рибу, де один цінник був наклеєний на інший, що доводило прострочений термін продукції. Коробко написав у книгу скарг, звернувся в управління захисту прав споживачів та санепідстанцію. Натомість отримав від ТОВ «Торгівельний дім «Амстор» …судовий позов.

«За логікою донецького суду справу можна відкрити на будь-кого, хто прийшов у якийсь супермаркет. Закрити можна депутатів, навіть президента», - вважає Коробко.

ЖЖ не дає спокійно жити «Амстору»

Водночас проти журналіста Павла Колесника подали 13 позовів через те, що він вів фотозйомку у супермаркеті.

«Позови на мене подали продавці, охоронці, навіть прибиральники з двох «Амсторів», де ми проводили рейди. Звичайні працівники, яких начебто зачепило те, що їхні фотографії були опубліковані в мережі», - розповідає Павло Колесник.

На суді позивачі наголошували, що фотографування завдало їм шкоди. Вони вимагали визнати фото- та відеозйомку незаконними та зобов’язати Колесника видалити їх з інтернету. Причому не тільки з особистого блогу журналіста, де він описав свої пригоди в «Амсторі», а й всієї мережі взагалі.

«При цьому єдиними доказами позивачів були роздруківки з інтернету та фотографії, де навіть неможливо довести, що їх робив саме Колесник», - підкреслює адвокат Дмитро Коробко.

«Супермаркет вважається місцем загального користування, - каже донецький юрист Владислав Сергієнко. - Для фотографування людей не потрібен дозвіл. Якщо хтось хоче зняти інтер’єр магазину, його продукцію, йому не мають права перешкоджати. Якщо це редакційне завдання, взагалі не може бути мови про перешкоди».

Довести, що блог у ЖЖ належить Павлу Колесніку, «Амстору» досі не вдалось. Паралельно з цієї мережею, активна дискусія та обговорення процесу розгорнулось у донецьких та всеукраїнських ЗМІ.

18 січня у Київському районному суді пройшло чергове засідання. Суд не задовольнив клопотання від представників «Амстору» про встановлення авторства статей на блозі в ЖЖ.

Нерадісна перемога донецьких активістів

У цей самий день кримінальну справу щодо адвоката Дмитра Коробка було закрито. Справи Сусанни Семелевич та Віри Кичигіної передали у прокуратуру.

Ще на початку цього процесу Дмитро Коробко подав клопотання про закриття справи через закон, який гарантує недоторканість адвокатської діяльності.

Тим часом «амсторівці» намагались довести судді, що на момент відвідин супермаркету донеччанин був не адвокатом, а звичайним покупцем.

«Коли я йду у магазин, я не перестаю бути адвокатом, - каже Дмитро. - Мені що, треба своє свідоцтво завжди носити та всім відразу показувати?».

Сусанна Семелевич тим часом не дуже радіє рішенню суду. «Справа трохи призупинилась, але не вирішилась, - каже Сусанна. - У судді просто не було іншої можливості, як передати все у прокуратуру. Я у свою чергу маю намір писати листи на адресу Генпрокурора України, апеляційну скаргу на ім’я обласного прокурора Донецької області та Президента».

«Амстор» сам підриває власний імідж?

Самі «амсторівці» негативно сприйняли факт передачі справ у прокуратуру. «Ми впевнені, що дії відповідачів є незаконними, - кажуть представники «Амстору». - Хай тепер розбирається прокуратура».

На вході до супермаркету досі залишається наклеєний малюнок, який дає зрозуміти заборону на зйомку. Водночас мережа супермаркетів відмовляється від конкретних коментарів.

Ще 6 жовтня до «Амстору» приїхали журналісти донецьких видань, але його представники та охоронці поводили себе досить агресивно та знову ж таки не дозволяли зйомку.

«Поки справа не вирішиться, я не можу давати жодних коментарів. Ці люди вели себе незаконно», - заявив прес-секретар Торгівельного дому «Амстор» Володимир Поліщук.

«Право громадян на вільне знімання було порушено, - каже Євген Семехін. - Можливість подібних справ — це загроза для будь-якого активіста. Щодо «Амстора», то… справа вже вийшла у всеукраїнські видання. Це дуже підірве імідж мережі супермаркетів».

Наступне судове засідання у справі «Амстор» проти журналіста» відбудеться 3 лютого.

Вікторія Іщенко,Центр інформації про права людини