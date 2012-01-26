Янукович доручив Ставнійчук розвивати громадянське суспільство

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”.

Даний документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Указом утворено Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства як допоміжний орган при Президентові України.

Головою Координаційної ради призначено радника Президента України – керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України Марину CТАВНІЙЧУК.

Згідно з документом, Національний інститут стратегічних досліджень із залученням представників інститутів громадянського суспільства має підготувати доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні на основі узагальнення результатів досліджень із цих питань та подати її у місячний строк Координаційній раді. Та у свою чергу має підготувати та внести у місячний термін у встановленому порядку проекти Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та плану першочергових заходів щодо її реалізації.

Основними завданнями Координаційної ради є, зокрема, підготовка на основі розроблених напрямів та з урахуванням пропозицій державних органів, інститутів громадянського суспільства проекту Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні; підготовка, розгляд законопроектів щодо сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради, проектів актів Президента України у цій сфері та підготовка пропозицій до проектів; участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

До складу Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства ввійшли, зокрема, ряд міністрів та заступників міністрів, окремі керівники обласних державних адміністрацій, а також виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген БИСТРИЦЬКИЙ (за згодою); перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО (за згодою); голова ради громадської організації «Лабораторія законодавчих ініціатив» Ігор КОГУТ (за згодою), засновник компанії «Research & Branding Group» Євген КОПАТЬКО (за згодою), заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса МУДРАК, голова правління громадської організації «Центр прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО (за згодою), прес-секретар Президента України Дарія ЧЕПАК.

Як зазначила М.СТАВНІЙЧУК, цей орган «покликаний стати інструментом взаємодії у виробленні підходів до здійснення державної політики щодо сприяння розвитку громадянського суспільства з боку представників уряду, наукових кіл та самих інститутів громадянського суспільства». За її словами, «про це свідчить і персональний склад Координаційної ради, де широко представлений громадський сектор».