У Росії вигадали "наномітинг"

У Барнаулі (РФ) поліція попросила прокуратуру роз`яснити, чи можна залучити власників іграшок, використаних у так званих наномітінгах "За чесні вибори", до адміністративної відповідальності.



У січні, повідомляє Радіо Свобода, в місті пройшли дві такі акції - в них"беруть участь" лише іграшки та плакати.

За словами організаторів мітингу, ідею вони запозичили у міста Апатіти.

У поліції зазначають, що поки не можуть дати точну правову оцінку новій формі протесту, не знають, чи вважати такі акції несанкціонованими, якщо не було попередньої домовленості між організаторами та міською владою.



Якщо прокуратура відповість, що дозвіл на проведення тих наномітингів, вже відбулися, був потрібний, власникам іграшок загрожує штраф до півтори тисячі рублів.