Прес-конференція на тему: "Внесення змін до закону "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

27 січня о 13.00 у приміщенні прес-центру Укрінформу (вул. Б. Хмельницького, 8/16, м. Київ) відбудеться прес-конференція Державної архівної служби України на тему “Внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

10 січня 2012 р. Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” (щодо експертизи цінності документів), який було підготовлено Державною архівною службою України. Законопроект привернув увагу депутатів, засобів масової інформації та громадськості у частині використання окремих професійних термінів та процедури проведення експертизи цінності документів.

Чинним архівним законодавством забороняється вилучати з НАФ документи з мотивів конфіденційності чи таємності інформації, що міститься в них, з політичних чи ідеологічних міркувань. У новому законопроекті пропонується також заборонити вилучення документів, створених до 1946 року (на сьогодні ця норма закріплена постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004).

Експертиза цінності документів, створених після 1946 р., що зберігаються у державних або інших архівних установах, спрямована лише на виявлення документів з дублетною інформацією, тобто тотожних за змістом розмножених примірників того самого документа. За відсутності у фонді оригіналів документів на постійне зберігання залишають копії.

Іншою підставою для вилучення документів зі складу НАФ є їх поганий фізичний стан: невиправно пошкоджені документи (зі зниклим текстом, носій інформації розсипається) та ті, що не підлягають відновленню у первісному або наближеному до нього вигляді (їх не можна реставрувати). На підставі висновку спеціалістів-реставраторів їх вилучатимуть зі складу НАФ.

У рамках прес-конференції представників ЗМІ буде детально поінформовано про очікувані результати реалізації прийнятого Верховною Радою України у першому читанні 10 січня 2012 р. за основу законопроекту про внесення змін до Закону “Про Національний архівний фонд та архівні установи” (щодо експертизи цінності документів).

У прес-конференції Державної архівної служби візьмуть участь Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург, директор департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву Т. П. Прись, директор департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду Укрдержархіву С. В. Сельченкова.